Coronavirus, l’infermiera-simbolo: “Riabbracciare mio figlio dopo due mesi? Una rinascita” (Di venerdì 17 luglio 2020) “Poter abbracciare mio figlio è stato come una rinascita”: così Pasqualina Conte, infermiera al San Carlo di Milano e simbolo della lotta al Covid-19 dopo il reportage che le dedicarono le principali testate internazionali ad aprile, commenta all’Adnkronos il momento più toccante degli ultimi tempi. Per quasi due mesi non aveva voluto avvicinarsi al figlioletto per timore d’infettarlo. La Conte è a Lavello (Pz), suo paese natale, dove questa mattina è stata insignita dal sindaco Sabino Altobello di una “benemerenza civica” in una cerimonia pubblica nel Palazzo di Città. “Il Covid c’è ancora. E’ meno aggressivo – dichiara sulla sua esperienza nell’ospedale lombardo – ma non ... Leggi su meteoweb.eu

