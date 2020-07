Temptation Island, Annamaria e Antonio: Ilaria è sempre più vicina (Di giovedì 16 luglio 2020) Annamaria e Antonio sono ai ferri corti, il ragazzo è sempre più vicino alla single Ilaria e qualcosa di inaspettato ha cambiato tutto. Fonte: Instagram @TemptationIsland officialAnnamaria è rimasta a bocca aperta davanti alle attenzioni che il suo fidanzato ha riservato alla single Ilaria. I due sono sul filo del rasoio, Antonio è rimasto senza parole davanti ad alcune confidenze fatte dalla ragazza. La seconda puntata di Temptation Island 2020 ha messo a dura prova il rapporto tra i due, tanto che Annamaria ha pensato più volte di abbandonare il reality ma alla fine ha deciso di dare un’altra settimana al ... Leggi su chenews

alekosur : RT @AndrwTw: Quelle che guardano temptation island e si lamentano che non trovano uomini intelligenti - AndrwTw : Quelli che guardano temptation island e si credono etero - sunflowers_e : io sono al compleanno e non ho potuto vedere temptation island - jsuisgd7 : parlate di temptation island e io non so di che parliate non seguo quella cosa alhamdulillah - Lalishawol : RT @leviticca: 'Che lavoro fai?' 'Correggo la lingua italiana nei sottotitoli di Temptation Island' #TemptationIsland -

Incredibilmente delusa, stando sempre alla clip pubblicata su Instagram (per vederla cliccate ), sarà anche Antonella Elia. Andrea, inoltre, risponderà sarcastico alla tentatrice che gli suggerirà di ...

Temptation Island: Ciavy umilia Valeria, Filippo Bisciglia costretto a intervenire

Temptation Island: Ciavy umilia Valeria, Filippo Bisciglia costretto a intervenire. E' stato un falò di confronto piuttosto movimentato quello tra Ciavy e Valeria che si è concluso con un addio senza ...

