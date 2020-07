In 9 casi su 10 il Covid è causa diretta della morte (Di giovedì 16 luglio 2020) AGI - In 9 casi su 10, ossia nell'89% dei decessi di persone positive al test, il Covid-19 è la causa direttamente responsabile della morte. È quanto emerge dal rapporto Istat-Iss, pubblicato oggi, sull'impatto dell'epidemia coronavirus sulla mortalità, basato sui principali risultati delle analisi condotte su 4.942 schede di morte delle 31.573 segnalazioni pervenute alla Sorveglianza Nazionale Integrata Covid-19 alla data del 25 maggio scorso. In questi casi, la morte è quindi causata direttamente da Covid-19, seppure spesso sovrapposto ad altre malattie preesistenti, e dalle sue complicanze. In altri termini è presumibile ... Leggi su agi

