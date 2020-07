Il Pd accelera ma Iv frena e la legge elettorale si ferma (Di giovedì 16 luglio 2020) AGI - Tra divisioni nella maggioranza e tecniche dilatorie da parte delle opposizioni, l'approdo in Aula della legge elettorale, previsto per lunedì 27 luglio, rischia di slittare a data da destinarsi o, comunque, alla ripresa a settembre, anche se dal Pd assicurano che la riforma andrà all'esame dell'Assemblea di Montecitorio prima della pausa estiva dei lavori, per incassare almeno il primo via libera di uno dei due rami del Parlamento. Ma l'accelerazione voluta dai dem (o almeno da una parte del Pd) trova sul suo cammino la netta contrarietà di Italia viva, e qualche forte perplessità anche da parte di Leu. Tanto che ha subito un nuovo slittamento l'adozione del testo base, inizialmente prevista per oggi e rimandata a lunedì prossimo. Compatto per il rinvio il centrodestra, che ha messo in ... Leggi su agi

