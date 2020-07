Puglia: procedura per i duemila euro, prime ore senza accedere all’istanza Verosimilmente per eccesso di contatti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Attiva dal pomeriggio la procedura online di sistema.pugloa.it per accedere alla misura dei duemila euro lordi. Misura destinata a titolari di partita Iva, professionisti a basso reddito e lavoratori autonomi. Varie segnalazioni hanno riguardato, nelle prime ore, l’impossibilità di andare oltre.la registrazione a Sistema Puglia. Verosimile alto numero di contatti. L'articolo Puglia: procedura per i duemila euro, prime ore senza accedere all’istanza <span class="subtitle">Verosimilmente per eccesso di contatti</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

