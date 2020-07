Berardi: “Mi mancava il gol contro la Juventus. Abbiamo giocato la nostra partita” (Di giovedì 16 luglio 2020) Al termine della gara pareggiata contro la Juventus per 3-3, ha parlato l’autore del secondo gol dei neroverdi Domenico Berardi. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Mi mancava il gol contro i bianconeri, sono contento e lo dedico al bambino che stiamo aspettando. Siamo andanti sotto e Abbiamo regalato i primi quindici minuti, ma è una grande squadra. Non ci siamo abbattuti, l’Abbiamo rimessa in piedi e Abbiamo portato a casa un buon punto. Abbiamo fatto la nostra partita, cerchiamo sempre di giocare il nostro calcio. Questo è un grande gruppo”. FOTO: Twitter Ufficiale Sassuolo L'articolo Berardi: “Mi mancava il gol ... Leggi su alfredopedulla

