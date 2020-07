Aprilia, trovato con mezzo chilo di hashish durante un controllo stradale: arrestato (Di martedì 14 luglio 2020) Nel corso di un controllo stradale è stato trovato in possesso di circa mezzo chilo di droga: è finito agli arresti un uomo di 32 anni di Pomezia fermato dai carabinieri mentre si trovava ad Aprilia . ... Leggi su latinatoday

Nella giornata di ieri, lunedì 13 luglio 2020, intorno alle ore 16:30, ad Aprilia (Lt), i militari del locale Norm, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, hanno tratto in arresto, nella ...