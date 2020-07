Venezia-Pescara 1-1, tra nervosismo e paure (Di martedì 14 luglio 2020) La gara era una finale per entrambe, con tutte e due le squadre invischiate da vicino nella lotta per non retrocedere! Il risultato finale, Venezia-Pescara 1-1, non fa felice nessuna delle due compagini, che avevano bisogno di un successo per allontanare la zona retrocessione! Con questo punticino salgono entrambe a quota 41 punti, a pari punti col Perugia 16° che attualmente disputerebbe i play out salvezza! Finale di stagione rovente per entrambe dunque, come lo è stata la partita, con tanto nervosismo e due espulsi. FORMAZIONI: Venezia (4-3-1-2): Lezzerini – Lakicevic, Modolo, Ceccaroni, Marino (63° Fiordaliso)- Fiordilino, Vacca (63° Monachello), Maleh (54° Caligara) – Capello (46° Firenze) – Longo, Montalto (71° Zuculini). All. ... Leggi su sport.periodicodaily

