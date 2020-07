Naya Rivera, ritrovato un corpo. Il dolore dell’ex e i messaggi dei colleghi di Glee (Di lunedì 13 luglio 2020) Una gita sul Lago Piru in California, in compagnia del figlio di quattro anni, è costata la vita alla trentatreenne Naya Rivera, ex protagonista del telefilm Glee. Il ritrovamento di un corpo sul posto della scomparsa sembrerebbe non lasciare più spazio a dubbi. Il tragico destino dell’attrice rappresenta una grande ferita per la sua famiglia, gli amici e i per i fan dello show, che già in passato hanno pianto per le drammatiche vicende degli attori. Il 9 luglio, infatti, Naya Rivera è scomparsa. Il figlio, che doveva essere in sua compagnia, è stato ritrovato da solo su una barca nel bel mezzo del Lago Piru. Fin da subito, alle autorità, la situazione è apparsa estremamente grave. Notizie poco incoraggianti, che ... Leggi su dilei

