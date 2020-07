Napoli, addio a Mario Scotti Galletta, storico portiere della Canottieri Napoli (Di lunedì 13 luglio 2020) Lutto nel mondo della pallanuoto. Dopo una lunga malattia è morto l’ex portiere azzurro Mario Scotti Galletta. Aveva 70 anni. Con il Settebello spicca la vittoria iridata a Berlino nel 1978 e il bronzo nel 1975 a Calì in Colombia. Negli anni Settanta col suo baffo caratteristico portò al massimo splendore la Canottieri Napoli vincendo quattro scudetti nel 1973, 1975, 1977, 1979. Nel 1978 invece il trofeo più prezioso, la Coppa dei Campioni battendo i campioni uscenti del CSK Mosca nel girone finale disputato a Palermo per l’inagibilità dell’impianto cittadino. Il rigore parato a Nanni Moretti/Michele Apicella in ‘Palombella Rossa’, lo trasformò in una sorta di icona underground tra ... Leggi su ildenaro

