Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2020 ore 15:30 (Di domenica 12 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 12 LUGLIO 2020 ORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE ORE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE AL MOMENTO NON SI PRESENTANO CRITICITA’ CI SPOSTIAMO SULLA VIA LITORANEA, DOVE SI REGISTRANO CODE A TRATTI DAL LIDO DI CASTEL FUSANO A COLLE ROMITO NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA VIA AURELIA, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA, ANCHE IN QUESTO CASO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DA DOMANI 13 LUGLIO, AL VIA LANUOVA FASE DEI LAVORI SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER IL COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO-SAN GIOVANNI. FINO AL PROSSIMO 7 DICEMBRE ULTIME CORSE ALLE 20:30 DA PANTANO, E ALLE 21:00 DA SAN GIOVANNI; POI I TRENI SARANNO SOSTITUITI DA ... Leggi su romadailynews

