Giulia De Lellis in piscina con Andrea Damante: prove da papà per il dj? “Mi ci vedo” – VIDEO (Di domenica 12 luglio 2020) Un weekend all’insegna del relax per Giulia De Lellis e Andrea Damante, innamorati più che mai. Dopo una toccata e fuga in Salento, il dj veronese è tornato dalla sua Giulia, in quel di Pomezia, dove la seguitissima influencer, come spiega Today, ha da poco comprato una villa. La coppia ha trascorso una piacevole domenica... L'articolo Giulia De Lellis in piscina con Andrea Damante: prove da papà per il dj? “Mi ci vedo” – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Giulia De Lellis opinionista al Grande Fratello VIP? Il parere di Pupo Dopo aver partecipato come concorrente alla seconda edizione del Grande Fratello VIP, Giulia De Lellis potrebbe tornare di nuovo all’interno del reality. Durante la quinta edizione che dovrebbe andare in onda a settembre, la nota influencer, ...

Dopo aver partecipato come concorrente alla seconda edizione del VIP, De potrebbe tornare di nuovo all’interno del reality. Durante la quinta edizione che dovrebbe andare in onda a settembre, la nota influencer, ... Giulia De Lellis e Andrea Damante - gita in barca con servizio fotografico Giulia De Lellis e Andrea Damante tra un impegno di lavoro e l?altro si regalano una romantica ?crociera? in barca sul mare di Capri. La coppia, tornata insieme proprio poco prima...

De e tra un impegno di lavoro e l?altro si regalano una romantica ?crociera? in sul mare di Capri. La coppia, tornata insieme proprio poco prima... Giulia De Lellis dichiarazione scioccante su Andrea Damante : “Lui vuole costringermi” | Video Andrea Damante cerca di dimenticare la bufera che l’ha travolto in questi giorni circa l’assemblamento che sarebbe stato messo in atto durante un suo concerto in discoteca, e adesso costringerebbe Giulia De Lellis a parlare di un ...

itwasyouchloe : Giulia De Lellis sei tu? - ilaaa_lovecchio : RT @LaviniaVentanni: Oggi e sempre Sono convinta che GIULIA DE LELLIS AMA E HA SEMPRE AMATO ANDREA DAMANTE E ANDREA DAMANTE AMA E HA SEM… - writtenhaz : RT @LaviniaVentanni: Oggi e sempre Sono convinta che GIULIA DE LELLIS AMA E HA SEMPRE AMATO ANDREA DAMANTE E ANDREA DAMANTE AMA E HA SEM… - blogtivvu : Giulia De Lellis in piscina con Andrea Damante: prove da papà per il dj? - francesca279603 : RT @LaviniaVentanni: Oggi e sempre Sono convinta che GIULIA DE LELLIS AMA E HA SEMPRE AMATO ANDREA DAMANTE E ANDREA DAMANTE AMA E HA SEM… -