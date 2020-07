Xbox Series X: Phil Spencer critico sulle esclusive solo next-gen dei giochi per PS5 (Di sabato 11 luglio 2020) Sappiamo da qualche tempo che la strategia di prossima generazione di Microsoft non è quella di concentrarsi sulla specifica console Xbox Series X, ma piuttosto sulla famiglia di dispositivi Xbox, inclusi i PC, in modo da offrire gli stessi giochi su tutte le piattaforme. Mentre gli sviluppatori di i giochi third-party sono liberi di sviluppare il modo in cui vogliono, il capo Xbox Phil Spencer afferma che i titoli esclusivi di nuova generazione sono "completamente contrari a ciò che riguarda il gioco".Il suo commento si riferisce alle diverse strategie tra Sony e Microsoft per la prossima generazione. Mentre Sony sta già pubblicizzando esclusive PS5 di nuova generazione come Horizon Forbidden West, Spider-Man: ... Leggi su eurogamer

