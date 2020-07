Naya Rivera si cerca il corpo, il figlio ora è col padre: ‘Mamma si è tuffata e non è più tornata’ (Di sabato 11 luglio 2020) Si presume che Naya Rivera, l’attrice divenuta famosa per la serie tv Glee, sia morta subito dopo la sua scomparsa mercoledì 8 luglio pomeriggio, quando suo figlio Josey, di quattro anni, è stato trovato solo su una barca presa a noleggio sul lago Piru in California. All’arrivo dei soccorsi, impensieriti dal fatto che la donna non era tornata per riconsegnare la barca, il bambino è stato trovato da solo e addormentato. Al suo risveglio avrebbero riferito che la madre si era tuffata e non era più tornata. Adesso il piccolo Josey si trova tra le braccia del padre, l’ex marito di Naya, l’attore Ryan Dorsey. Naya Rivera, si cerca il corpo Le autorità non nutrono ... Leggi su tvzap.kataweb

Stando alle ultime notizie, Naya Rivera potrebbe essere annegata mentre si trovava sul Lago Piru nella Ventura County, in California.

