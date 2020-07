Maltempo in Giappone, inondazioni e smottamenti in diverse città (Di sabato 11 luglio 2020) Maltempo in Giappone. Le piogge torrenziali hanno provocato la morte di oltre 50 persone. Si cercano i dispersi. ROMA – Maltempo in Giappone. Da diversi giorni il Paese è vittima di piogge torrenziali che non stanno dando tregua ai cittadini. Una situazione che non sembra essere destinata a migliorare nelle prossime ore. Maltempo in Giappone, il bilancio Il bilancio del Maltempo in Giappone è molto grave. Sono 63, secondo le autorità locali citate dall’Ansa, le vittime con almeno 16 dispersi. Le ricerche continuano e nelle prossime ore i numeri potrebbero aumentare. Alluvione MaltempoNotizia in aggiornamento Leggi su newsmondo

