GP Stiria: delusione Ferrari, Leclerc eliminato in Q2 (Di sabato 11 luglio 2020) SPIELBERG - Inizia male il weekend del Gp di Stiria per Charles Leclerc: il pilota della Ferrari è rimasto fuori dall'ultima sessione di qualifica , finendo undicesimo. La scuderia di Maranello sembra ... Leggi su corrieredellosport

Allo Spielberg (la settimana scorsa Gp d'Austria, questo weekend Gp di Stiria) si comincia con tre quarti d'ora ... causando la fine anticipata (13 secondi) della sessione. Delusione anche per la ...Pole position per Lewis Hamilton al termine delle qualifiche bagnate del Gran Premio di Stiria. Sul circuito scivoloso di Spielberg in condizioni estreme è il pilota britannico della Mercedes a centra ...