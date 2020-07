Coronavirus, strategie a confronto: l’approccio del rigido lockdown dell’Italia e quello soft senza chiusure della Svezia [DATI] (Di sabato 11 luglio 2020) Il noto virologo Guido Silvestri ha pubblicato stamattina su facebook i due grafici che evidenziano l’andamento dei morti giornalieri da Coronavirus in Italia e in Svezia: “Come sapete, la differenza fondamentale è che Italia ha avuto un lockdown rigidissimo per quasi due mesi (più un mese di semi-lockdown”), la Svezia ha avuto no lockdown. La mortalità totale per milione di abitanti è simile (un pò più bassa in Svezia, ma poca cosa)”.In Italia siamo a 578 morti per ogni milione di abitanti, in Svezia siamo a 547 morti ogni milione di abitanti. Nel mondo hanno fatto peggio soltanto Belgio (844 morti per ogni milione di abitanti), Regno Unito (658) e Spagna (607). ... Leggi su meteoweb.eu

La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia, aggiornato alle ore 17 di oggi, 10 luglio. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 242.63 ...

La professoressa Alessandra Renieri, docente del dipartimento di Biotecnologie mediche dell'Università di Siena, è stata nominata, in qualità di rappresentante del Ministero dell'Università, membro de ...

