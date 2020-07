Antonio Ciontoli, ombre sempre più pesanti sul suo passato (Di sabato 11 luglio 2020) Questo articolo Antonio Ciontoli, ombre sempre più pesanti sul suo passato è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Antonio Ciontoli è accusato di aver ucciso Marco Vannini. A distanza di tanti anni dall’omicidio, si gettano ombre sul passato dell’uomo. Era la notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 quando Marco Vannini è morto a causa di un colpo di pistola. Le vicende e le ricostruzioni processuali hanno stabilito che a sparare … Leggi su youmovies

