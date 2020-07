Raffica di sbarchi a Lampedusa: quasi 700 clandestini in 24 ore (Di venerdì 10 luglio 2020) Sofia Dinolfo Sono tutti arrivati attraverso diverse barche di piccole e medie dimensioni. Le condizioni favorevoli del mare hanno agevolato il loro viaggio mettendo in difficoltà l'Isola Dopo pochi giorni di tregua proseguono a tutta forza gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Sono 668 i migranti giunti sull’isola maggiore delle Pelagie nelle ultime 24 ore. Tutti sono giunti attraverso sbarchi autonomi con il soccorso delle motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto. Da ieri ad oggi sono state circa una ventina le barche, di piccole e medie dimensioni, arrivate sul porto con i migranti ammassati fra loro. Ma ci sono stati anche due barconi con a bordo rispettivamente 95 e 267 stranieri. Fra gli sbarcati, 18 sono riusciti in un primo momento ad eludere i controlli ma successivamente sono ... Leggi su ilgiornale

