L’attore pubblica la foto dal letto dell’ospedale e spaventa i fan: le sue condizioni (Di venerdì 10 luglio 2020) Brutte notizie per uno dei protagonisti della serie televisiva ‘Gomorra’. L’attore Salvatore Esposito ha infatti pubblicato una foto sul suo profilo Instagram nella quale si è immortalato steso su un letto di ospedale, con intorno a lui medici ed infermieri. Nella famosa serie lui interpreta il ruolo del boss malavitoso Genny Savastano. A quanto pare si è sottoposto ad un’operazione chirurgica, ma nel suo volto è apparso un bel sorriso, che testimonia il fatto che sia in buone condizioni. Si è compreso che dovrebbe aver subito un intervento ad una gamba in virtù della presenza del gesso. Da parte dell’uomo non ci sono state altre dichiarazioni su ciò che gli è capitato. Nella didascalia del suo post ha riferito: “State tranquilli, non ... Leggi su caffeinamagazine

