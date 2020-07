Pittoni Smorza gli Entusiasmi Sulla Richiesta di Azzolina al Mef (Di giovedì 9 luglio 2020) “Sono fuori luogo i toni trionfalistici del ministro Azzolina nell’annunciare la Richiesta al Mef dell’autorizzazione a nominare a tempo indeterminato 80 mila docenti“. Queste le parole del senatore Mario Pittoni. “Tali nomine, infatti, saranno possibili solo in riferimento a graduatorie preesistenti e spesso esaurite o in via d’esaurimento. Mentre non si potranno utilizzare le liste relative ai concorsi ordinari e straordinari previsti dalla legge 159/2019 banditi nel 2020” continua Pittoni, che è anche presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile del dipartimento Scuola della Lega. “Tutt’altra situazione se si varasse il nostro maxi piano assunzionale, in forza del quale tutti gli 80 mila posti verrebbero coperti da ... Leggi su youreduaction

Ultime Notizie dalla rete : Pittoni Smorza Regionalizzazione scuola, la Lega vuole gli incentivi ai docenti per restare. M5S frena La Tecnica della Scuola