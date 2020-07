Michele Bravi: per l’incidente mortale patteggia 1 anno e 6 mesi (Di giovedì 9 luglio 2020) Michele Bravi, per lui pena sospesa e non menzione e patteggiamento di un anno e sei mesi. Il cantante pone fine a una triste vicenda giudiziaria dopo l’incidente mortale Michele Bravi ha patteggiato un anno e sei mesi per l’incidente del 22 novembre 2018 che lo aveva coinvolto e nel quale aveva perso la vita una donna di 58 anni in sella a una moto. L’ex vincitore diArticolo completo: Michele Bravi: per l’incidente mortale patteggia 1 anno e 6 mesi dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

