L’ospedale non paga: i genitori di Arianna, «bambina di legno», iniziano lo sciopero della fame (Di giovedì 9 luglio 2020) L’ospedale Cardarelli - condannato a novembre a risarcire la piccola resa tetraplegica, sorda e ipovedente da una cura sbagliata - ha fatto ricorso e non versa nemmeno un anticipo. Protesta estrema dei familiari in attesa della decisione dei giudici di Salerno Leggi su corriere

Corriere : L’ospedale non paga: i genitori di Arianna, «bimba di legno», iniziano lo sciopero della fame - HuffPostItalia : Un errore rese Arianna tetraplegica 15 anni fa. L'Ospedale non paga: sciopero della fame per i genitori - corradoformigli : C’è una domanda che mi frulla in testa da mesi. Perché l’ospedale anti-covid della Fiera di Milano lo si è tirato s… - Raffael74738563 : RT @LaVeritaWeb: L'epidemiologo Roberto Volpi: «Le categorie più a rischio si sono ammassate in ospedale. Non è normale tanto potere alla P… - sarahross71 : RT @LaVeritaWeb: L'epidemiologo Roberto Volpi: «Le categorie più a rischio si sono ammassate in ospedale. Non è normale tanto potere alla P… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ospedale non Il neurochirurgo delle gemelline siamesi: “Cammino a due metri da terra, anzi volo” la Repubblica