Coronavirus: l’OMS lancia un comitato di valutazione sulla gestione della pandemia (Di giovedì 9 luglio 2020) “Non c’è alcun Paese che non sia stato toccato da Covid-19, una pandemia che non si cura di orientamenti politici e dei confini, e anzi ha messo in luce le disuguaglianze. Con 11,8 milioni di casi nel mondo, e più di 544 mila morti, la pandemia sta accelerando“: lo ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, durante una conferenza stampa a Ginevra. “I casi totali sono raddoppiati in 6 settimane“, “siamo nel mezzo della battaglia della nostra vita“. “Abbiamo imparato che quando si tratta della salute i nostri destini sono uniti. E che i Paesi che sono riusciti a mettere sotto controllo l’epidemia hanno adottato una strategia completa, basata ... Leggi su meteoweb.eu

MediasetTgcom24 : Coronavirus, media: Trump notifica l'uscita degli Usa dall'Oms #Oms - fanpage : L’annuncio del ministro Speranza: “Quarantena obbligatoria per gli arrivi extra Schengen” #1luglio - Agenzia_Ansa : L'#Oms ai governi: 'Non ignorate i dati, svegliatevi' #coronavirus #ANSA - ierogamos : Alcuni esperti lanciano l' allarme ' fa venire l'orchite' Non il coronavirus, l' #OMS e alcuni esperti - zuggy04 : RT @ChiediLeProve: Nelle ultime settimane l’OMS ha ricevuto critiche per aver aggiornato le proprie linee guida, ma perché è stato necessar… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’OMS Coronavirus, Oms: «Trasmissione aerea possibile». Come si combattono le goccioline infette (le mascherine non... Corriere della Sera