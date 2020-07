Riecco gli spalloni, sono i «money mule» digitali (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il bersaglio preferito sono i disoccupati. A seguire giovani in cerca di lavoro, commercianti in difficoltà e studenti. Li reclutano sui social, con email accattivanti o via Telegram. L’esca preferita sono però gli annunci online, offerte di lavoro apparentemente normali che li indirizzano verso siti clone di società famose per realizzare la truffa. L’offerta di lavoro comincia quasi sempre con la richiesta di indicare il conto corrente dell’aspirante lavoratore per effettuare i pagamenti. Ma per fare che cosa? Per trasformarli … Continua L'articolo Riecco gli spalloni, sono i «money mule» digitali proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: portavoce Lazio, 'ammonizioni chirurgiche' Morso Patric gli costa 4 turni, riecco Luiz Felipe - siamo_la_Roma : ??? #Fonseca incrocia le dita e spera che #Smalling torni presto a disposizione ?????????????? Ma il difensore ieri avvert… - RRandazz : @repubblica Riecco il solito cinema ?? Gli consiglio di andare altrove, magari al papetee... - Notiziedi_it : Faida di Scauri, riecco i Mallo: «Gli sparo tutti i pallettoni, te lo giuro su Walter» - Notiziedi_it : Faida di Scauri, riecco i Mallo: «Gli sparo tutti i pallettoni, te lo giuro su Walter» -

Ultime Notizie dalla rete : Riecco gli Riecco gli spalloni, sono i «money mule» digitali | il manifesto Il Manifesto La Samp regge 75’ poi si scatenano Toloi e Muriel. Atalanta, sorpasso all’Inter

E sono nove. Ebbene sì, nove: l’Atalanta non si ferma più e infila la nona vittoria consecutiva in campionato battendo la Sampdoria 2-0, grazie alla testona di Rafael Toloi e al super destro di Luis M ...

Serie A - Atalanta-Sampdoria

Giocano i titolarissimi: riecco Ilicic con Gomez e Zapata. Ranieri si copre: Gabbiadini unico riferimento in avanti con folto centrocampo formato da Depaoli, Ekdal, Thorsby, Linetty e Jankto.

E sono nove. Ebbene sì, nove: l’Atalanta non si ferma più e infila la nona vittoria consecutiva in campionato battendo la Sampdoria 2-0, grazie alla testona di Rafael Toloi e al super destro di Luis M ...Giocano i titolarissimi: riecco Ilicic con Gomez e Zapata. Ranieri si copre: Gabbiadini unico riferimento in avanti con folto centrocampo formato da Depaoli, Ekdal, Thorsby, Linetty e Jankto.