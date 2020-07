Per le associazioni dei diritti civili Facebook non fa abbastanza contro l’odio online (Di mercoledì 8 luglio 2020) (Photo by Drew Angerer/Getty Images)Prima la campagna contro l’odio in rete promossa da alcuni gruppi di attivisti per diritti civili. Poi il boicottaggio da parte delle grandi multinazionali – da Coca Cola fino a Unilever – delle inserzioni pubblicitarie per protestare contro la diffusione di contenuti razzisti, misogini e violenti online. Tutte dimostrazioni che hanno come principale imputato Facebook che contribuisce fortemente, secondo i contestatori, alla diffusione dell’hate speech online attraverso le proprie policy di moderazione dei contenuti troppo permissive. Accuse dalle quali la società di Mark Zuckerberg sta cercando di difendersi proclamando il proprio impegno nell’arginare fenomeni come odio, violenza e ... Leggi su wired

