Panatta: «Al Parioli dissi: “gioco per voi ma voglio la Gilera 125: avevo 16 anni» (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Stampa intervista Adriano Panatta alla vigilia del suo 70esimo compleanno. Racconta il suo passato, gli anni ’50. «Vivevamo al Parioli, mi ricordo il pizzetto del maestro Moretti, la nevicata del ’56. Non sapevo di vivere nel Dopoguerra: me ne accorsi quando al Campo Parioli tolsero le baracche degli sfollati per farci il Villaggio Olimpico. Demolirono il vecchio Stadio Torino, dove mio nonno Pasquale era custode, per costruirci il Flaminio. I 200 metri di Berruti li vidi in diretta tv». E continua: «Mai detto in vita mia: “ai miei tempi…”. Non è giusto, né elegante. Avevamo meno esigenze, questo sì. Quando uscivi i genitori ti davano un gettone: “se hai bisogno, chiama”, altro che telefonino. Gli spostamenti erano complicati. Negli anni ’60 ci trasferimmo all’Eur. Moderno, bellissimo, ... Leggi su ilnapolista

