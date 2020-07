GP Stiria, altro esame per la Mercedes: problemi tecnici ancora da risolvere (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nonostante l’uno-due al traguardo non sia tramutato in una doppietta vera e propria, le Mercedes hanno dominato in lungo e in largo nel weekend del Gran Premio d’Austria. Ma la tappa inaugurale è stata tutt’altro che positiva dal punto di vista tecnico per la scuderia di Brackley che in gara ha dovuto fare i conti con numerose ‘noie elettriche’ che hanno condizionato la guida di Bottas e Hamilton. “Ce le aspettavamo, avevamo già avuto qualche problema nei giorni precedenti, sembra essere una caratteristica strutturale della macchina e temo che prima o poi si ripresenteranno – ha spiegato il capo ingegnere della Mercedes, Andrew Shovlin, a F1Nation -. Si tratta sostanzialmente di un accumulo di noie elettriche che influisce sui vari sistemi. Prima con Valtteri, poi con Lewis, ... Leggi su sportface

Il tattico Mercedes spiega che a Brackley stanno cercando delle soluzioni ai problemi elettrici ai sensori che hanno minato l'affidabilità delle W11, impendendo ai piloti di salire sui cordoli come sa ...

La scuderia Ferrari si presenta al secondo weekend del Mondiale 2o2o di Formula 1 in cerca di soluzioni. Sul circuito del Red Bull Ring si replica nel prossimo weekend (da venerdì 10 a domenica 12 lug ...

