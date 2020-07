Coronavirus e sesso: l’ansia da prestazione tra gli effetti del distanziamento fisico (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ricerche e analisi sulla sessualità nel periodo dell’emergenza Covid-19 registrano un tendenziale calo della frequenza di rapporti sessuali a partire dagli effetti della quarantena sulla coppia. Il distanziamento sociale ha d’altronde imposto una lunga fase di necessaria astinenza per single e rapporti a distanza. Il post lockdown ha consentito il graduale ricongiungimento delle coppie non conviventi e la possibilità per i single in cerca di incontri di rimettersi all’opera. Per gli appassionati delle app di dating è giunto finalmente il momento per dar seguito ai flirt online coltivati nei mesi precedenti. Tra le passioni in standby ci sono state le relazioni clandestine e extraconiugali, anch’esse protagoniste di un nuovo ritrovarsi. Dopo la prolungata e forzata astensione ci si confronta con disabitudine e aspettative elevate che ... Leggi su meteoweb.eu

interrisnews : La polizia postale ha isolato la posizione dei singoli nickname recuperando per ognuno il 'male condiviso' ed estra… - PillaPaladini : RT @Miti_Vigliero: 'Potrebbe essere la trama di un film di Germi, un 'Signore e signori' all'epoca del coronavirus. Protagonista è un class… - Miti_Vigliero : 'Potrebbe essere la trama di un film di Germi, un 'Signore e signori' all'epoca del coronavirus. Protagonista è un… - IOdonna : La Giornata mondiale del bacio compie 30 anni: come si celebra ai tempi del Coronavirus - 1970Germano : RT @LaStampa: Potrebbe essere la trama di un film di Germi, un 'Signore e signori' all'epoca del coronavirus. Protagonista è un classico se… -