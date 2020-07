La sua Italia in controtempo - (Di martedì 7 luglio 2020) Vittorio Macioce Una campana che risuona e ti chiedi se sia davvero per te, il soffio di un'armonica che si perde nel deserto, l'ululato di un coyote, una voce che ti chiama e dice "sean sean" Una campana che risuona e ti chiedi se sia davvero per te, il soffio di un'armonica che si perde nel deserto, l'ululato di un coyote, una voce che ti chiama e dice «sean sean», giù la testa, uno scacciapensieri, un mandolino che fa da contrabbasso, un fischio lontano in un giorno d'estate quando non c'è nessuno a farti compagnia, l'oboe a cui risponde solo il canto di un uccello, le note di un pianoforte che scorrono dentro un cinema senza più spettatori e poi quel desiderio, che ti accompagna per tutta la vita, di starsene fuori, ai confini della caciara, perché nella baraonda che è il palcoscenico del mondo c'è già tanta ... Leggi su ilgiornale

virginiaraggi : Dolore per la morte di Ennio Morricone, grande musicista e compositore del nostro tempo. Le sue colonne sonore hann… - nzingaretti : Grande dolore per la morte di #EnnioMorricone. È scomparso un genio. Ci lascia un immenso patrimonio di musica ed e… - PaoloGentiloni : Ricordo #EnnioMorricone, che con la musica ha fatto grandi il cinema, la sua Roma e l’Italia nel mondo - Massimo32397272 : RT @GiorgiaMeloni: Domani inizierà il processo d'Appello per la morte di Marco Vannini: un atroce omicidio che ha scosso l'Italia intera. P… - pier4nic8 : Marco Travaglio, ira di Italia Viva e Pd: 'Giorgio Covid? Sempre il solito, vigliacco e meschino' Travaglio è stato… -

Ultime Notizie dalla rete : sua Italia La sua Italia in controtempo ilGiornale.it METEO ITALIA - Luglio proseguirà tra ANTICICLONE delle AZZORRE e intervalli temporaleschi, aggiornamenti

SITUAZIONE E TENDENZA FINO AL 12 LUGLIO 2020 - L'approfondimento di una circolazione depressionaria alle alte latitudini europee (con minimo barico in calo fin verso i 990 hPa sulla Penisola scandinav ...

Salvini-show in piazza al Forte prima di cenare al bagno di Bocelli

Circa 300 persone raccolte davanti allo storico Caffè Roma per il comizio del “capitano” e di Susanna Ceccardi. In serata cena privata al bagno Alpemare FORTE DEI MARMI. «Ci rivediamo per una settiman ...

