Vendite a domicilio sempre più su: ispirazione antica, processi contemporanei (Di lunedì 6 luglio 2020) Il primo a venire in mente è sicuramente il Bimby, il multiforme robot da cucina, con le sue mille prestazioni, protagonista di dimostrazioni a domicilio che si trasformavano in occasioni di incontro e di divertimento: chiacchiere, assaggi, e ovviamente qualche compera. Sembra storia antica, ma sono passati solo pochi mesi da quando il coronavirus ha investito come un’ondata tanti settori della nostra economia e della nostra quotidianità. Tra questi sicuramente anche quello delle Vendite a domicilio. Che però ha saputo rispondere colpo su colpo, adeguandosi di volta in volta alle necessità del momento. Così è stato per Univendita, società cui aderiscono, tra gli altri, Avon Cosmetics, Bofrost Italia, Tupperware Italia, Vorwerk Italia – divisione Bimby e Vorwerk Italia – divisione Folletto: «Durante il lockdown ... Leggi su linkiesta

Rubano un’ Apecar mentre la fruttivendola consegna la verdura, ora è caccia al ladro. Un’ anziana commerciante del posto è stata vittima di un furto della propria Apecar, un motocarro a tre ruote util ...

