Ultime Notizie Roma del 06-07-2020 ore 17:10 (Di lunedì 6 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione lunedì 6 luglio in studio Giulia Ferrigno in apertura l’addio di Ennio Morricone a mia moglie Maria al più doloroso è un pazzo del necrologio che il maestro compositore premio Oscar morto oggi a 92 anni a Roma a scrivere da solo in prima persona che domani verrà pubblicato su tutti i quotidiani nel testo Morricone spiega deve dato disposizione per funerali privati per non disturbare ricorda gli affetti più cari però prendono quanto li ho amati cordoglio unanime in Italia da Mattarella Muti a Vasco Rossi ma in tutto il mondo Soprattutto negli Stati Uniti Cambiamo argomento la prima Campanella Suonerà il 7 settembre in Alto Adige secondo l’andamento epidemiologico È previsto un modello semaforo verde no nel tuo assembramento igiene mascherine sono negli spazi comuni ... Leggi su romadailynews

