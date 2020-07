Inter, ufficiale l’esito degli esami per Barella: distrazione agli adduttori della coscia (Di lunedì 6 luglio 2020) ufficiale l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter non è potuto scendere in campo contro il Bologna a causa di risentimento muscolare, a cui sono conseguiti tutti gli accertamenti del caso che “hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra“. Secondo il comunicato ufficiale dei nerazzurri “le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”. Leggi su sportface

Inter_Women : ?? | BENVENUTA Ilaria #Mauro è una nuova giocatrice di #InterWomen! ???? Il comunicato ufficiale ??… - DiMarzio : #Inter, c'è l'annuncio: #Hakimi è un nuovo giocatore nerazzurro - UEFAcom_it : ? UFFICIALE: Achraf Hakimi è un nuovo giocatore dell’@Inter! - ValeBaroncini : RT @Inter_Women: ?? | BENVENUTA Ilaria #Mauro è una nuova giocatrice di #InterWomen! ???? Il comunicato ufficiale ?? - FIGCfemminile : RT @Inter_Women: ?? | BENVENUTA Ilaria #Mauro è una nuova giocatrice di #InterWomen! ???? Il comunicato ufficiale ?? -