Ennio Morricone, il ricordo di Laura Pausini: «Addio, Maestro mio e di tutti» (Di lunedì 6 luglio 2020) Insieme ai messaggi di chi Ennio Morricone ha imparato a conoscerlo attraverso la propria musica, spettatori certi di amarlo come un amico, online sono comparsi i messaggi delle più alte cariche statali. «La scomparsa di Ennio Morricone ci priva di un artista insigne e geniale. Musicista insieme raffinato e popolare, ha lasciato un’impronta profonda nella storia musicale del secondo Novecento. Attraverso le sue colonne sonora ha contribuito grandemente a diffondere e rafforzare il prestigio dell’Italia nel mondo», ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, esprimendo alla famiglia del Maestro la propria vicinanza e il proprio affetto.«Ci ha fatto sognare, emozionare, riflettere, scrivendo note memorabili che rimarranno indelebili nella storia della musica e del cinema», ha scritto su Twitter il premier Giuseppe Conte, mentre il mondo intero ha affidato ai social il ricordo migliore, di un aneddoto con il quale celebrare la vita di Morricone. Leggi su vanityfair

Il premio Oscar si è spento in una clinica romana dove era ricoverato per le conseguenze di una caduta: aveva 93 anni E’ morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta il pre ..."A mia moglie Maria il più doloroso addio". Ennio Morricone lo sottolinea in un composto e struggente necrologio che si è voluto scrivere da solo in prima persona e che martedì verrà pubblicato su tut ...