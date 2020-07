Brescia: pirata della strada investe e uccide una bambina (Di lunedì 6 luglio 2020) Una bambina di 9 anni è stata investita e uccisa nel Bresciano da un pirata della strada. La tragedia è avvenuta a Bagnolo Mella ieri sera. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, mentre la bambina stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme alla madre un’auto le è piombata addosso. Soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso, la piccola non ce l’ha fatta, troppo gravi le ferite riportate. Chi l’ha investita è fuggito e ora è ricercato dalle autorità per le ipotesi di reato di omicidio stradale e omissione di soccorso. Bimbo investito nel Bresciano: il pirata è una 22enne È stato individuato tramite le telecamere di sicurezza il pirata della strada che ha investito una madre e il suo bimbo di 2 anni. Anche la madre della bambina ... Leggi su blogo

