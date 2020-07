Anticipazioni 9 luglio Temptation Island 2020: Sofia avrà accettato il falò di confronto? Ecco cosa vedremo nella seconda puntata (Di lunedì 6 luglio 2020) Anticipazioni 9 luglio Temptation Island 2020, continua la marcia di avvicinamento alla seconda puntata. Giovedì 2 luglio è stato il grande giorno: l’inizio dell’edizione 2020 di Tempation Island con l’arrivo dei single e la divisione nei villaggi delle coppie. Inutile girarci attorno: è bastato poco per far innalzare il livello della tensione e scaldare gli animi. Ma cosa ci aspetta nella prossima puntata? Scopriamolo insieme con le prime Anticipazioni. Anticipazioni 9 luglio Temptation Island 2020: cosa vedremo nella seconda puntata Il video promozionale della seconda puntata lancia come sempre spunti sibillini e frasi “choc” pronunciate dai protagonisti. Lorenzo Amoruso dice: «Penso che possa bastare». Andrea aggiunge: «O mi portate Anna qua o vado io di là». E poi una domanda lasciata in sospeso: ... Leggi su ilcorrieredellacitta

