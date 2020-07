Lazio-Milan, tutta l’ironia del web: nel mirino finisce Lotito [FOTOGALLERY] (Di domenica 5 luglio 2020) Una sconfitta per certi versi inaspettata. Nel risultato, soprattutto. La Lazio vice capolista cade clamorosamente in casa contro un Milan assolutamente bello e in salute, che alla ripresa sembra del tutto rinnovato. Le speranze scudetto per i biancocelesti si riducono, quelle Europa per i rossoneri sono ancora vive. Ma i protagonisti del giorno dopo, come spesso accade, sono loro, gli utenti del web: tanti gli sfottò dei tifosi con un bersaglio comune, Claudio Lotito. In alto la FOTOGALLERY con alcuni messaggi e meme simpatici. Donnarumma, gaffe social: pubblica un messaggio e dimentica di cancellare una parte di testo FOTOL'articolo Lazio-Milan, tutta l’ironia del web: nel mirino finisce Lotito FOTOGALLERY CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

acmilan : ?? #LazioMilan ?? Coach Pioli's squad for our trip to the Olimpico ?? Lazio-Milan ?? Ecco i convocati rossoneri per la… - acmilan : Man on fire! @hakanc10 involved in 4 goals in last 4 games. Check out the stats from our trip to Lazio ??… - IsmaelBennacer : ?? SS Lazio - AC Milan ?? Stadio Olimpico ? 21h45 #ForzaMilan ???? - xShawn10x : RT @willy_signori: Oh beninteso a +7 si sta benissimo, ma vista la condizione del Milan di ieri sera, le assenze, Atalanta e Lazio subito d… - Lucabressan96 : @Inter @SerieA Quei 2 punti col Sassuolo non li dimenticherò facilmente. Oggi si poteva andare al 2’ posto a -6 dal… -