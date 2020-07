Incentivi auto, 10 modelli con sconto da 10mila a 3500 euro in caso di rottamazione (Di domenica 5 luglio 2020) Aumentano gli Incentivi per le auto elettriche e plug in hybrid. Oltre ai modelli green, con Incentivi fino a 10 mila euro in caso di rottamazione, il Governo ha aggiunto Incentivi per auto euro 6 per un totale di 3500 euro (2000 euro da parte del concessionario e 1500 di incentivo statale) in caso di rottamazione di un veicolo vecchio di 10 anni. Il contributo vale per auto con emissioni tra 61 e 110 grammi per km di CO2 e con un prezzo entro i 40 mila euro al netto dell'IVA Leggi su ilsole24ore

