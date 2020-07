Highlights e gol New Castle-West Ham 2-2, Premier League 2019/2020 (VIDEO) (Di domenica 5 luglio 2020) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di New Castle-West Ham 2-2, match valevole per la trentatreesima giornata della Premier League 2019/2020. Al St. James’ Park gli ospiti passano in vantaggio alla prima occasione dopo soli 4 minuti con Antonio che carica il destro e la palla finisce sotto la traversa. Risposta dei padroni di casa che al 17′ con Almirón che da distanza ravvicinata, su assist di Krafth, ristabilisce la parità. Al 65′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo il West Ham torna avanti con la rete di Soucek, ma non fa in tempo a festeggiare che dopo due minuti con una bella combinazione fra Gayle e Shelvey, il New Castle riagguanta il pareggio. Leggi su sportface

