La polemica sui fasci littori illuminati a Pantelleria (Di sabato 4 luglio 2020) AGI - I lavori di rinnovamento nell'aeroporto di Pantelleria "non hanno nulla a che fare con la politica", ma sono stati realizzati "in vista del 2 giugno" e sono stati fatti in altre basi aeronautiche italiane. Così fonti militari locali hanno spiegato all'AGI la luce artificiale che illumina l'unico ingresso, accompagnato da fasci littori, della struttura. Tutto è stato realizzato, "come nel resto d'Italia, in una fase importante, in cui si vuol lanciare il messaggio dell'unità nazionale raccolta sotto la bandiera". L'aeroporto militare di Pantelleria, costruito durante il regime e oggi aperto al traffico civile, rappresentò una struttura strategica negli anni della Seconda guerra mondiale, quando l'isola rivestiva un ruolo strategico nella geopolitica del Mediterraneo. Pantelleria fu il primo lembo d'Italia conquistato dagli ... Leggi su agi

