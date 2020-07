Catalogna, ritorno al lockdown per 200mila persone dopo aumento di 60 casi in un giorno (Di sabato 4 luglio 2020) ritorno al lockdown per più di 200mila residenti nella comarca di Sengrià, in Catalogna, a seguito di un repentino aumento dei casi positivi registrati. La zona interessata si trova nel sud della provincia, nel limite territoriale con Huesca e Saragozza e interessa 38 municipi, tra cui la città di Lleida. La decisione di applicare il confinamento è stata presa dal presidente catalano Quim Torra dopo aver riunito per più di un’ora il Piano Territoriale della Protezione Civile della Catalogna. Il lockdown è iniziato alle 12 di oggi ma fino alle 16 verrà concesso ai residenti di rientrare e ai non residenti di uscire, dopo di che verranno chiusi i confini e potrà attraversarli solo chi ne avrà necessità per lavoro. Circa 200 agenti dei Mossos d’Esquadra, la polizia catalana, verranno mobilitati per ... Leggi su ilfattoquotidiano

