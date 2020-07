I nudisti di New York non vogliono indossare la mascherina (Di venerdì 3 luglio 2020) Completamente nudi, ma non senza di indossare la mascherina di protezione. È questa l’indicazione di un resort di nudisti nello Stato di New York, l’Empire Haven, villaggio vacanze nella zona di Finger Lakes. «È un po’ strano – ammette la manager, Megan Robinson – perché la bocca e il naso restano le uniche parti coperte». Come riporta il Wall Street Journal, la questione per chi ha scelto questo stile di vita appare molto più seria di quanto possa sembrare. In molti centri nudisti americani, in tempi di pandemia, si interrogano se filosoficamente la mascherina possa essere accettata o no. La scelta di obbligare il dispositivo di protezione individuale è stata condizionata anche dal numero di contagi negli Stati Uniti: che hanno registrato un aumento preoccupante, con una media di 50 mila casi al ... Leggi su linkiesta

