Parcheggia in zona riservata agli invalidi e poi | con quei guanti Iannone beccato

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 maggio 2020) Andreatorna ad infiammare i siti specializzati nel gossip, ma stavolta non per le sue relazioni finite con Belen prima e Giulia De Lellis poi. Il pilota di MotoGP è statodai fotografi di Nuovo fuori da un supermercato di Milano. Secondo la ricostruzione del settimanale diretto da Riccardo Signoretti,avrebbeto il suo suv in una. Dopo aver fatto la spesa indossandoe mascherina, fuori dal supermercato avrebbe però compiuto un altro gesto incivile, gettando a terra imonouso un attimo prima di salire a bordo della sua auto. I fotografi hanno immortalato tutto e non gli hanno risparmiato una brutta figura.