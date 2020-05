Un sindaco irpino vieta gli incontri tra fidanzati | ”Serve prudenza Vi faccio girare se

Leggi su tpi

(Di venerdì 8 maggio 2020) Ildi Casalboreglitra: ”Serve” Ildi Casalbore, piccolo comune ai confini con il Sannio, dice no aglitra. Raffaele Fabiano ha deciso dire alle coppie divise dal virus di rivedersi, diversamente da quanto prevedono le disposizioni governative della fase 2. “È inutile che pensiate che tutto sia finito – avverte via social il primo cittadino – nessuno si metta in testa di venire a trovare la fidanzata o il fidanzato a Casalbore. Vitornare indietro. Inon sono congiunti. Chi mi assicura che questi fidanzamenti non siano ad hoc?”, si domanda ilche ha imposto controlli rigidissimi alle vie di accesso al paese, dove i contagi sono stati appena 2, peraltro in via di guarigione. Ilintende rifarsi all’articolo 307 del codice civile: ...