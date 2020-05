Recensione The Eddy, la serie prodotta da Damien Chazelle su Netflix dall’8 maggio (Di venerdì 8 maggio 2020) Recensione The Eddy, la miniserie prodotta da Damien Chazelle di La La Land disponibile dall’8 maggio. Una serie per una nicchia ben definita. Disponibile da oggi, venerdì 8 maggio, The Eddy è una miniserie originale di Netflix che vede tra i produttori il regista Damien Chazelle di La La Land, che nella serie però ha diretto solo i primi due episodi. La serie invece è sceneggiata da Jack Thorne e prodotta anche da Grammy Glen Ballard che si è occupato delle canzoni originali, e da Alan Paul e Laïla Marrakchi che hanno diretto gli altri episodi. The Eddy, composta da 8 episodi, inizialmente sarà disponibile senza doppiaggio. La serie è girata principalmente in lingua francese, ma ci sono anche molti dialoghi in inglese visto che il protagonista è americano. Ecco un trailer sottotitolato: The Eddy, la trama Si tratta di ... Leggi su dituttounpop The Eddy su Netflix - la recensione in anteprima : Damien Chazelle torna alla musica - ma non dimentica tutto il resto

