Pjanic e il sogno del Barcellona | mercato a costo zero

Leggi su panorama

(Di venerdì 8 maggio 2020) Prima Lautaro Martinez e adesso Miralem. Ilha scelto di fare shopping nella gioielleria della Serie A per dare a Messi una squadra più forte di quella che prima dello stop della stagione stava lottando per Liga e Champions League. La modalità, però, è abbastanza creativa perché così come per l'attaccante argentino, anche il centrocampista bosniaco della Juventus piace ma a patto di riuscire a intavolare una trattativa che porti benefici al bilancio del club catalano e, se possibile, non sposti soldi veri.L'idea delè di mettere sul piatto una o più pedine di scambio per spostare il trentenne centrocampista che con Sarri non è riuscito a prendere del tutto in mano le redini della squadra. I nomi sono curiosamente gli stessi già visti nell'affare Martinez: Vidal, Rakitic, Firpo, Semedo, ...