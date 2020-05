Meteo ROMA: BEL TEMPO, ma con nubi in crescita nel weekend (Di venerdì 8 maggio 2020) Il Meteo su ROMA sarà all'insegna del sole venerdì e sabato, a parte locali velature. Una certa nuvolosità si farà strada domenica e per lunedì non è da escludere qualche locale precipitazione. Venerdì 8: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 11°C a 24°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 28 Km/h. Zero Termico: circa 3900 metri. Sabato 9: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 11°C a 25°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche 26 Km/h. Zero Termico: circa 3800 metri. Domenica 10: nuvoloso. Temperatura da 14°C a 22°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 3 Km/h, raffiche 18 Km/h. Zero Termico: circa ... Leggi su meteogiornale Meteo Roma del 07-05-2020 ore 19 : 15

Meteo Roma : previsioni per venerdì 8 maggio

Meteo Roma del 07-05-2020 ore 06 : 10 (Di venerdì 8 maggio 2020) Ilsusarà all'insegna del sole venerdì e sabato, a parte locali velature. Una certa nuvolosità si farà strada domenica e per lunedì non è da escludere qualche locale precipitazione. Venerdì 8: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 11°C a 24°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 28 Km/h. Zero Termico: circa 3900 metri. Sabato 9: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 11°C a 25°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche 26 Km/h. Zero Termico: circa 3800 metri. Domenica 10: nuvoloso. Temperatura da 14°C a 22°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 3 Km/h, raffiche 18 Km/h. Zero Termico: circa ...

CorriereQ : Meteo ROMA: BEL TEMPO, ma con nubi in crescita nel weekend - MeteoNonnaRoma : Domani venghino le #nuvole, a nonna! Fidate de me, me dòle 'a testa! #meteo #roma - CasilinaNews : Previsioni meteo per venerdì, sabato e domenica in provincia di #Roma e #Frosinone: - Roma : Mattina visibilità ridotta per banchi di nebbia, pomeriggio e sera poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni… - zazoomnews : Meteo Roma del 07-05-2020 ore 19:15 - #Meteo #07-05-2020 #19:15 -