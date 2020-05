Coronavirus, le mascherine fantasma pagate 10 milioni dalla Lombardia: sequestro della Gdf a società che aveva ottenuto 5 affidamenti (Di venerdì 8 maggio 2020) Il business delle mascherine – tra frodi, truffe e turbative d’asta – giorno dopo giorno assume sempre di più i contorni di un nuovo fenomeno criminale. Lo sciacallaggio nel periodo della più grave emergenza sanitaria dal dopoguerra. Tra impreparazione e urgenza è capitato che diversi enti pubblici siano finiti nelle grinfie dei furbetti che si sono improvvisati produttori o distributori di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale. L’ultima notizia riguarda la regione Lombardia, che come già capitato al Lazio, è stata frodata avendo anticipato 10 milioni di euro per prodotti mai arrivati. A fine aprile la Guardia di Finanza di Como aveva arrestato, con la concessione dei domiciliari, l’amministratore della società Eclettica di Turbigo (Milano) per l’importazione dalla Cina di 72.000 mascherine ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - via libera dell'Iss : "Sì alle mascherine fatte in casa - purché multistrato"

Coronavirus - la falla nella consegna delle mascherine a 50 centesimi : «9 milioni non erano certificate» (Di venerdì 8 maggio 2020)

