Coronavirus | il virologo consulente di Zaia | “Non si è indebolito | in autunno può tornare

(Di venerdì 8 maggio 2020), ilPalù: “Rischio ritorno dopo l’estate” In un’intervista al quotidiano il Messaggero, il microbiologo Giorgio Palù dell’Università di Padova ha dichiarato che la pandemia dipotrebbe comportarsi come la pandemia di Spagnola a inizio 900, “che è prima esplosa, si è attenuata durante l’estate e poi è tornata con forza ancora maggiore”. Palù, docente emerito di Microbiologia all’università di Padova, professore associato di neuroscienze e tecnologia alla Temple University di Philadelphia edella task force di Lucain Veneto, ha commentato le analisi del profilo clinico della malattia menzionate dalMassimo Clementi, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia all’Ospedale San Raffaele e professore ...

Il prossimo appuntamento è in programma domani (sabato 9 maggio) alle ore 15. Il sindaco farà il punto sul coronavirus con il virologo pesarese Roberto Burioni, ordinario all'università San Raffaele ...