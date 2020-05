Oroscopo oggi e domani di Paolo Fox | le previsioni del 7 e 8 maggio

Leggi su lanostratv

(Di giovedì 7 maggio 2020)del giornoFox e di7-8) Tratto dallo Stellare diFox (pubblicato su DiPiù) qui di seguito l’del giorno (7) e(8) per quanto riguarda i primi segni dello zodiaco. ARIETE: fase di grande recupero. Dovranno compiere delle scelte molto importanti.la giornata nascerà con la Luna positiva. Ci saranno dei problemi sulle compravendite. TORO: giornata un po’ sottotono. Non possono contare sul molte certezze, in questo momento.sarà meglio evitare alcun tipo di scontro. Parlare con molta chiarezza. GEMELLI: non devono alimentare troppo i dissensi. Forte impegno sul lavoro. La Luna opposta,, consiglia molta prudenza in ambito sentimentale. Il futuro prevede una sfida. CANCRO: importante dare spazio all’amore. Saturno non è più opposto, ...